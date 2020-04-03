Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль

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Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції з представниками Американської торговельної палати в Україні заявив про плани перезапустити економіку в травні.

Про це повідомив президент АТП Андрій Гундер, передає Цензор.НЕТ.

Він перерахував кілька ключових моментів, які прозвучали на цій зустрічі:

  • Україна планує у квітні посилити карантинні заходи, щоб уповільнити поширення коронавірусу, а в травні - "перезапустити економіку";
  • країна не може дозволити собі карантин на 2-4 місяці;
  • у домогосподарств і підприємств недостатньо резервів, щоб пережити тривалий карантин;

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  • попри плановані послаблення для бізнес-діяльності в травні, літнім людям і дітям доведеться залишитися вдома;
  • ВВП України у 2020 році через кризу може скоротитися на 4%;
  • державні фінанси будуть стабілізовані за рахунок отримання 8 млрд доларів від МВФ і додаткової допомоги від міжнародних партнерів;
  • МВФ і Світовий банк позитивно відреагували на голосування Верховної Ради щодо закону про банки і земельну реформу.

Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль 01

Коронавірус і карантин
бізнес карантин економія Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 ptn hlo 428037f7
Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2946
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03.04.2020 14:47
+11 ptn hlo 428037f7
Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4627
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03.04.2020 14:48
+10 Зэлэный_Змий
Так ужеж перезапустили. 40% роста. Кому мало? Порохоботам? Вот неугомонные!
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03.04.2020 14:47
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