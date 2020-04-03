Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції з представниками Американської торговельної палати в Україні заявив про плани перезапустити економіку в травні.
Про це повідомив президент АТП Андрій Гундер, передає Цензор.НЕТ.
Він перерахував кілька ключових моментів, які прозвучали на цій зустрічі:
- Україна планує у квітні посилити карантинні заходи, щоб уповільнити поширення коронавірусу, а в травні - "перезапустити економіку";
- країна не може дозволити собі карантин на 2-4 місяці;
- у домогосподарств і підприємств недостатньо резервів, щоб пережити тривалий карантин;
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- попри плановані послаблення для бізнес-діяльності в травні, літнім людям і дітям доведеться залишитися вдома;
- ВВП України у 2020 році через кризу може скоротитися на 4%;
- державні фінанси будуть стабілізовані за рахунок отримання 8 млрд доларів від МВФ і додаткової допомоги від міжнародних партнерів;
- МВФ і Світовий банк позитивно відреагували на голосування Верховної Ради щодо закону про банки і земельну реформу.