Україна закупить реагенти для проведення 1 млн тестів на коронавірус, - заступник голови ОП Тимошенко

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Україна закупить реагенти для проведення 1 млн тестів на коронавірус, - заступник голови ОП Тимошенко

Сьогодні вночі в Україну прибули 100 тисяч тестів, і до вечора їх доставлять у регіони.

Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Він також додав, що 3 квітня підписується контракт із закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів.

"На початку наступного тижня ці реагенти відправлять у регіональні лабораторії", - зазначив Кирило Тимошенко.

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Додатково в області сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу.

Закупівля необхідних спецзасобів та обладнання здійснюється на постійній основі, підкреслив Кирило Тимошенко.

Коронавірус і карантин
карантин тест Тимошенко_Кирило COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Бессоница
А где прошлый закупленный миллион тестов, о которых рапортовал клоун?
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03.04.2020 15:05
+2 Игорь Монахов
Зебилы !!! Эти тесты должны были быть закуплеными вами еще поза вчера !!! Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7750
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03.04.2020 14:56
+2 mrSmith
У нас очередная реформа?
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
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03.04.2020 15:00
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