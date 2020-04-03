Втричі менше донорів через карантин: у Київському центрі крові готові возити охочих на процедури і додому

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Київський міський центр крові закликає здати кров, адже через карантин кількість донорів зменшилася втричі.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця директора Київського міського центру крові Оксана Мулярчук, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ситуація така, що у зв’язку з карантинними заходами обмежений рух транспорту, люди бояться приходити здавати кров. Люди бояться, що вони можуть передати комусь хворобу COVID-19, не знаючи про те, що наприклад, є переносниками. Тому кількість донорів зменшилася", - сказала Мурярчук.

За її словами, найбільша потреба сьогодні в групах із негативним резус-фактором.

"На цей момент найбільше ми потребуємо другої негативної та четвертої негативної групи крові. Тих, хто має такі групи крові, просимо відгукнутися та прийти здайти кров. На жаль, донорів з негативними групами крові ми потребуємо особливо", - закликала вона.

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У Київському міському центрі крові зауважили, що до початку карантину щоденна кількість донорів становила 150 осіб, зараз здавати кров приходить значно менше людей.

"Завдяки комунікативним діям засобів масової інформації минулого тижня і на цьому тижні ми бачимо покращення, однак і надалі є дефіцит другої мінус та четвертої мінус групи крові. На сьогодні в середньому приходить до 50 донорів. Вчора у нас було близько 80 донорів, сьогодні значно менше – станом на ранок лише 20 донорів. Якщо раніше ми могли прогнозувати приблизну кількість донорів, ми мали загальну місячну потребу, кожного дня ми могли це відмоніторити, то на сьогодні ми не можемо спрогнозувати скільки завтра може прийти донорів", - підкреслила вона.

За словами Мурярчук, за час карантину донорська активність знизилася втричі.

"Загальна кількість зменшення від потреби – це втричі. Тобто в середньому нам потрібно десь 150 донорів, для того щоб ми сказали, що усі заклади охорони здоров’я міста Києва в повній мірі задовольняються компонентами крові. На сьогодні така кількість зменшена втричі, тому здійснювати певний запас, тижневий, компонентів крові, як ми це повинні здійснювати в нормі, ми не можемо. Кожна доза крові видається під конкретного пацієнта, розглядається діагноз і лише в ургентних випадках видається в лікарнях", - наголосила вона.

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Мулярчук додала, що у Центрі крові під час карантину створено всі умови для безпечності донорів. Також всім донорам вимірюють температуру тіла. Тих донорів, у яких температура підвищена, вища за 37 градусів, скеровують до сімейних лікарів за консультацією.

"Згідно з вимогами міжнародної Асоціації служби крові, донор має бути в масці протягом перебування у центрі крові, він повинен мати можливість обробити руки антисептиком на усіх етапах заготівлі донорської крові, а також кожному донору перед тим, як він підніметься до реєстрації, вимірюється температура", - сказала вона.

Водночас, ті, хто здав кров мають зателефонувати до Центру крові, якщо після донації, протягом 14 днів були виявлені ознаки COVID-19 та діагноз був лабораторно підтверджений.

"Якщо діагноз підтверджений, така кров вилучається, однак для того щоб ми могли вилучити цю дозу крові, нам потрібно створити певний запас, тобто щоб вона проходила певний карантин. На сьогодні в рамках обмежених фізичних можливостей дуже важко створити запас компонентів крові. Ми зараз якраз над цим ретельно працюємо і тому ми всіх просимо, поки ще ситуація не є настільки критичною, прийти до центру крові та здати кров. У нас такий постулат: якщо ви все таки вийшли з дому, то вийдіть заради порятунку інших людей", - наголосила вона.

Окрім цього, Центр крові організовує доїзд для тих, хто планує здати кров.

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"Ви можете зателефонувати до центру і зареєструватися, залишити свої контакти, адресу і ми склавши логістичний маршрут заберемо вас і привеземо на здачу крові. Такою послугою користується приблизно 10 донорів вдень", - зауважили у центрі крові.

Зазначимо, здати кров у Києві можна за адресами: вул. Максима Берлинського, 12, вул. Миколи Пимоненка, 8, вул. Петра Запорожця, 26. Також до центру можна записатися онлайн.

Станом на 2 квітня 2020 року критична ситуація також склалася в:

Городищенському районному територіальному медичному об'єднанні Черкаської області з усіма групами крові, окрім O(I)Rh(+)

Відділенні трансфузіології КНП "Спеціалізована медико-санітарна частина" Енергодарської міської ради Запорізької області з кров’ю –O(I)Rh(-), A(II)Rh(-), B(III)Rh(+), B(III)Rh(-), AB(IV)Rh(+), AB(IV)Rh(-)

Чернігівському обласному центрі крові з кров’ю – O(I)Rh(+), O(I)Rh(-), B(III)Rh(+), B(III)Rh(-), AB(IV)Rh(-)

Сумському обласному центрі служби крові з кров’ю – O(I)Rh(+), O(I)Rh(-), AB(IV)Rh(+), B(III)Rh(+), а також мало крові A(II)Rh(+)

Одеській обласній станції переливання крові з кров’ю – O(I)Rh(+), A(II)Rh(-), B(III)Rh(-), а також мало крові – A(II)Rh(+)

Одеській обласній дитячій клінічній лікарні ООР із кров’ю A(II)Rh(+)

Вінницькому обласному центрі служби крові Вінницької обласної Ради із кров’ю B(III)Rh(-), і мало крові – B(III)Rh(+), AB(IV)Rh(-)

Полтавській обласній станції переливання крові Полтавської обласної ради – мало крові O(I)Rh(-), A(II)Rh(-), а крові усіх інших груп є у достатній кількості.

Житомирському обласному центрі крові мало AB(IV)Rh(-), а крові усіх інших груп достатньо, пише Радіо Свобода.

Звертається по допомогу і Прикарпатський обласний центр служб крові, в якому "запаси компонентів крові – на критичному рівні".

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав донорів здавати кров.