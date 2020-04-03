У Мексиці припинять варити пиво Corona через обмеження, пов'язані з коронавірусом

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У Мексиці припинять варити пиво Corona через обмеження, пов'язані з коронавірусом

Мексиканська пивоварна компанія Grupo Modelo оголосила, що тимчасово припинить варити пиво Corona та інших своїх брендів, оскільки уряд зарахував її до підприємств, діяльність яких не є суттєвою для економіки.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке рішення пов'язане з тим, що уряд Мексики розпорядився зупинити роботу підприємств, діяльність яких визнана несуттєвою для економіки країни. Компанія поставляє пиво Corona у 180 країн світу. Його виробництво призупинять із 5 квітня.

У Grupo Modelo зазначили, що вже почали скорочувати обсяги виробництва, хоча вважають, що пиво є агропромисловим продуктом. Там також пообіцяли забезпечити, щоб 75% співробітників пивоварні працювали з дому, якщо влада дозволить їм продовжити роботу.

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Коронавірус і карантин
карантин Мексика пиво COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Привет
Если 75 процентов работников пивоварен могут работать из дома...то скорее всего половина из них просто лишние работники...
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03.04.2020 15:53
+3 Maxim Ak-Murza
Вовремя же я освоил домашнее пивоварение... В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2763
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03.04.2020 15:56
+2 Сам Прихожу 1f680856
У Мексиці припинять варити пиво Corona через обмеження, пов'язані з коронавірусом - Цензор.НЕТ 505Та этож лекарство!!!
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03.04.2020 16:31
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