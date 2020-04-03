Київщина готується до піку епідемії коронавірусу, який очікується в 20-х числах квітня, - ОДА

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Київщина готується до піку епідемії коронавірусу, який очікується в 20-х числах квітня, - ОДА

До кінця квітня до медичних установ Київської області надійде додатково ще 46 апаратів штучної вентиляції легенів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки керівника Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Хочу проінформувати вас про те, що область продовжує готуватися до сплеску епідемії. За попередніми оцінками медиків можна допустити, що пік захворювання на коронавірус у нас може наступити орієнтовно до 20-х чисел квітня", - розповів він.

Володін розповів, що для обсервації українців, які повернулися з-за кордону, передбачено 6 об'єктів на 860 місць, в них створюються необхідні умови проживання.

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"До кінця квітня очікуємо закупівлю ще 46 апаратів ШВЛ, всі вони будуть спрямовані в інфекційні відділення лікарень області. Впевнені, що ми встигнемо", - додав Володін.

"Також опрацьовуються всі можливі варіанти місцевого виробництва засобів дезінфекції .... Ми домовилися ... з підприємством "Білацерквавода" про 300 тонн на місяць дезінфекційного концентрату. За попередніми оцінками, цього обсягу для області має вистачити", - зазначив він.

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Топ коментарі
+3 bios22
а причём тут вирус ? главное штрафов по больше собрать .. а то бабушке бене сейчас деньги нужны ..
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03.04.2020 16:03
+1 Кот Феликс
Как понять *пик эпидемии*? А потом что? Вирус что по графику работает?)) не будет никакого *пика*. Просто пока не изобретут вакцину вирус будет продолжать распространяться.
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03.04.2020 15:57
+1 ПАРАБЕЛЛУМ 777
Вова, стадіон так стадіон ? Пора пустомейло пора Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 9875 Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 6969
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03.04.2020 15:57
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