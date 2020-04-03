"Росії як і раніше важко довіряти", - євродепутати закликали керівництво ЄС не знімати через коронавірус санкції проти РФ

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Група депутатів Європейського парламенту звернулася до керівництва Європейського Союзу із закликом підтримувати санкції, введені для Росії через агресію проти України.

Заяву, текст якої передано "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в Брюсселі, направлено на ім'я президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Шарля Мішеля і Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозера Борреля, передає Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що через пандемію COVID-19 прозвучали заклики пом'якшити існуючий режим санкцій з тим, щоб була можливість отримувати необхідні товари, включаючи медичне обладнання, для боротьби з коронавірусом. "Крім того, були заклики до глобального припинення вогню, щоб стримати пандемію і надати медичні послуги на передовій. Ми, члени Європейського парламенту, повністю підтримуємо необхідність солідарності і мирного вирішення триваючих конфліктів. Однак в цьому листі ми хочемо підкреслити той факт, що не всі існуючі санкції перешкоджають санкціонованим країнам купувати медичне обладнання та товари першої необхідності. Зокрема, ми прагнемо запобігти будь-якій можливості перегляду або скасування санкцій ЄС проти Російської Федерації у зв'язку з пандемією", - заявили підписанти.

Вони констатували, що російська влада, проводячи такі кампанії, як відправка погано застосовної гуманітарної допомоги в Італію, а також неправильне тлумачення заяв офіційних осіб ООН, можуть спробувати вплинути на позицію керівництва ЄС і держав-членів щодо санкції.

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По-перше, ми хотіли б підкреслити, що введені ЄС санкції проти Росії не заважають Росії належним чином захищати здоров'я своїх громадян і робити внесок у глобальну боротьбу з коронавірусом. Санкції ЄС не націлені на торгівлю медичними товарами або іншими товарами, необхідними для громадської охорони здоров'я. Навпаки, санкції включають ембарго на торгівлю зброєю, заборону на експорт товарів подвійного призначення в військових цілях, а також обмеження на доступ до деяких чутливих технологій, особливо в нафтовому секторі", - нагадали керівництву ЄС суть введених санкцій.

Підписанти також нагадали, що "по-друге", Європейський парламент разом з іншими інституціями ЄС та державами-членами ЄС чітко і неодноразово заявляв, що санкції проти Росії можуть бути переглянуті тільки в тому випадку, якщо буде досягнуто суттєвого прогресу в реалізації Мінських угод, а Росія для цього ще не зробила аналогічних конструктивних кроків, вже здійснених Україною. "По-третє, Росії як і раніше важко довіряти. Були зареєстровані тривожні заяви російських лікарів, які звинувачують російський уряд у приховуванні спалаху коронавірусу в країні, і, таким чином, не надає необхідної підтримки сектору охорони здоров'я для лікування пацієнтів, не кажучи вже про відсутність національних зусиль з вирівнювання кривої коронавірусу", - інформують депутати ЄП.

Вони також констатували, що і зовнішня дипломатична служба ЄС виявила "величезну російську кампанію з дезінформації, спрямовану на дискредитацію ЄС і поділ нашого Союзу зсередини, ставлячи під сумнів нашу солідарність і здатність спільно вирішувати цю кризу". "Така дезінформація і фальшиві новини не можуть бути проігноровані і залишені без відповідної відповіді з боку ЄС. Ми закликаємо вас забезпечити, щоб будь-які спроби Росії скасувати санкції ЄС були зустрінуті вимогою ознак доброї волі, що веде до повної реалізації Мінських угод", - йдеться в заяві.

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У зв'язку з цим депутати ЄП вважають, що "для початку російська сторона повинна продемонструвати прихильність забезпеченню сталого припинення вогню на Донбасі і забезпечення доступу українських лікарів і представників ВООЗ на тимчасово окуповані території для протидії COVID-19". "Хоча це і не пов'язане з Мінськими угодами, але має вирішальне значення для відновлення взаємної довіри", - переконані вони.

Підписанти також пропонують, що такі аналогічні дії повинні бути застосовані в Придністров'ї, Південній Осетії та Абхазії, де молдавській і грузинській владі має бути дозволено надавати медичні послуги і засоби для стримування COVID-19.

При цьому депутати вказали, що має бути чітко заявлено, що це не санкції ЄС ставлять під загрозу стримування пандемії в Росії, а дії самої Росії. "Поки Росія спростовує і приховує дані про фактичне поширення COVID-19 у країні, спотворює глобальну трагедію заради її політичних вигод і продовжує агресивні дії проти сусідніх держав і їхнього населення, санкції ЄС є одними з єдино доступних заходів для того, щоб зберегти відповідальність Росії і стримати її від подальшого порушення міжнародного права і спроб підірвати наші європейські цінності і демократію. Ми сподіваємося, що ви підтримаєте нашу позицію і зробите все, що в ваших силах, щоб санкції ЄС щодо Росії діяли і були строго пов'язані з повним виконанням Мінських угод", - закликали керівництво ЄС депутати ЄП.

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Заяву підписали 19 депутатів найбільших парламентських груп. Серед них - Пятрас Ауштрявічюс, Анна Фотига, Радослав Сікорський, Марек Белка, Віола вон Крамон, Сандра Калнієте, Андрюс Ансіп, Андріус Кубілюс, Раса Юкневічяне і інші.