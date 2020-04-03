47 медиків звільнили під час карантину з пологового будинку на Сумщині, прокуратура відкрила справу

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Сумська місцева прокуратура 1 квітня 2020 року розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законодавства про працю під час звільнення 47 медичних працівників (ч. 1 ст. 172 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Підставою для цього став відеосюжет, оприлюднений на одному з телеканалів. У ньому повідомили, що у сумському пологовому будинку під час карантину звільняють з роботи медиків з порушеннями вимог чинного законодавства", - сказано в повідомленні.

За даними прокуратури, під скорочення підпали пільгові категорії осіб, зокрема, матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію тощо.

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Провадження відкрили за ч. 1 ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю). Вона передбачає до двох років виправних робіт.

Досудове розслідування ведуть слідчі Сумського відділу поліції.