Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії

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Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії

Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск із боку Російської Федерації після публікації критичних матеріалів щодо російської гуманітарної допомоги.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву видання, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що редакція італійської газети La Stampa висловила обурення з приводу тиску на видання після публікації матеріалів про те, що російська гуманітарна допомога Італії була некорисною та надавалася з політичних мотивів.

Зокрема, представник російського міністерства оборони Ігор Конашенков звинуватив видання у "найбрудніших русофобських маніпуляціях" та "наслідуванні методичок антирадянської пропаганди".

"Редакція національної газети La Stampa висловлює своє обурення серйозними нападами з боку Міністерства оборони Росії на газету та особисто журналіста Якопо Якобоні. За останні дні колега опублікував низку статей, що викликають сумніви у справжніх цілях контингенту, який прибув з Росії, щоб допомогти Італії в надзвичайній ситуації з коронавірусом. Сумніви журналіста у щирості російської допомоги підтримуються і політичними джерелами, військовими та розвідковими експертами.

Справжнє залякування журналістів з боку РФ ще раз підтверджує функціонування інструментів, за допомогою яких Росія контролює інформацію. І спроба експорту цих методів за межі РФ в Італію і Європу є неприйнятною", - сказано у заяві.

Журналісти наголошують, що цей випадок може стати серйозним прецедентом, якщо залишиться без реакції італійського уряду, та що Росія має вибачитися за тиск на видання.

Нагадаємо, La Stampa після прибуття російської гуманітарної допомоги заявила, що 80% допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими.

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Топ коментарі
+25 None None
после гуманинатрной помощи россией на Донбасе там стали появлятся танки, БУКи, падать самолеты и погибать тысячи людей
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03.04.2020 16:09
+21 Йцу Кенг 07b0c614
"впусти кацапа в дом, он и ноги на стол"... вы теперь попробуйте их оттуда выгнать! ))
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03.04.2020 16:10
+20 Серый Вовк
А дурачок Прилепин мечтал у Скабеевой ,как с Хуйлобада санкции снимут Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363У меня даже рыбки ржали в аквариуме ... Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363
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03.04.2020 16:07
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