Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун

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У ліків з офіційно затвердженого протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 немає науково обґрунтованих даних про ефективність і безпеку використання.

Про це колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердження такого протоколу на рівні країни - дуже небезпечне явище і в цілому виглядає як масовий експеримент на українцях", - вважає вона.

За словами Супрун, будь-який препарат може бути включений в протокол лікування тільки за результатами клінічних досліджень.

"Саме тому інші країни дають дозвіл використовувати ці препарати в межах строго контрольованих клінічних випробувань або за спеціальними процедурами. Натомість, в Україні роблять експеримент без жодного контролю та звітувань про таке використання", - написала вона.

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Супрун звернула увагу на недоведеність ефективності і потенційну небезпеку всіх препаратів, включених в український протокол.

" ВООЗ розпочинає клінічні дослідження препаратів і нещодавно оголосила про проведення дослідження SOLIDARITY. В межах цього дослідження буде вивчатися ефективність чотирьох препаратів та їхніх комбінацій щодо дії на SARS-CoV-2... Але тим часом, ВООЗ не рекомендує використовувати досліджувані препарати поза межами контрольованих клінічних досліджень", - зазначила вона.

"Уже є повідомлення про невдалі спроби самолікування хлорохіном в США. Внаслідок цього одна людина померла, інша знаходиться в реанімації. Люди випили суміш хімічного фосфату хлорохіну, що не призначена для медичного використання, почувши повідомлення про те, що хлорохін ефективний для лікування COVID-19" , - навела приклад ексглава МОЗ.

Крім цього, за її словами, безконтрольне використання низки рекомендованих протоколами препаратів, які потрібні пацієнтам з аутоімунними захворюваннями, може створити їх дефіцит.

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"Навіть в умовах пандемії, ми не можемо відмовлятися від науки, доказів і фактів. Тим більше, коли йдеться про лікування COVID-19 і здоров'я і життя пацієнтів", - підсумувала Супрун.

2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.

















