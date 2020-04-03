НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексзаступника міністра МінТОТ Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і хабарництві

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НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ і САП завершили розслідування фактів шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди ексзаступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і його "помічником". Слідство встановило заволодіння 80 тис. дол. США та 1 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

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Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст.190 (шахрайство); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (підбурювання до завершеного замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам) Кримінального кодексу.

3 квітня підозрюваним відкрили матеріали справи для ознайомлення. Далі обвинувальний акт буде направлений до суду.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2019 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 апреля.