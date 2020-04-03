У Верховному Суді захист не домігся пом'якшення для винуватців смертельної ДТП в Харкові Зайцевої та Дронова

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Верховний Суд розглянув касаційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених до 10 років у справі про смертельну ДТП в Харкові в 2017 році, і залишив вирок у силі.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.

3 квітня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Зайцевої та Дронова, кожен з яких отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Зазначається, що повний текст постанови оголосять 8 квітня.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.