ПЛР-тести медсестер і лікарів Хмельницького військового госпіталю, які контактували із зараженими COVID-19, показали негативні результати

271

Всі військовослужбовці і працівники Збройних Сил України, які увійшли в коло контактних осіб, і далі перебувають на самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зроблені вчора й позавчора лабораторні дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції у лікарів і медичних сестер Хмельницького військового шпиталю, які потрапили до кола контактних осіб з хворими на, дали негативні результати", - говориться в повідомленні.

Начальник військового госпіталю полковник медичної служби Сергій Мельник каже, що попри це всі військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які увійшли до кола контактних осіб, продовжують перебувати на самоізоляції.

Госпіталь працює в посиленому протиепідемічному режимі.

За даними Командування Медичних сил Збройних Сил України, станом на ранок 3 квітня у військових частинах, які дислокуються в межах області, 18 військовослужбовців і працівників перебувають на ізоляції (зокрема – самоізоляції).

Раніше повідомлялося, що в Збройних силах України зареєстровано 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом типу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ зафіксовано 1 випадок коронавірусу, 140 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування медичних сил