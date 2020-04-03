Торгові центри відкрито, громадський транспорт працює, і це не дуже підвищило вірусний профіль, - Амелін про коронавірус у Латвії

Про це зі слів свого латвійського колеги пише у Фейсбуці співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, інформує Цензор.НЕТ.
"Короткий переклад:
- Громадський транспорт працює,
- Магазини працюють, за винятком місць масових зборів, таких як бари,
- Торгові центри закрито тільки по вихідних, підприємства працюють.
- Нормальні магазини працюють, але більш порожні, ніж зазвичай.
- Групи людей - не більше 2, якщо сім'ї з дітьми.
- У більшості супермаркетів встановлено пластикові екрани між покупцем і працівником магазину.
- Масок наразі не багато,
- Тістечка, хліб та інші "м'які" продукти індивідуально обгортаються в плівку на виробництві.
- Державна програма основний акцент на телебаченні і в новинах робить щодо соціальних дистанцій і рекомендацій залишатися вдома, якщо вам не потрібно подорожувати.
- Тестування безкоштовне для тих, хто здається хворим, і 80 євро для тих, хто хоче перевірити себе.
- Міністерство охорони здоров'я хотіло б посилити обмеження, але інші проявляють обережність.
- Економіка тендітна. Поки занадто рано робити реальні висновки, але спроба зберегти відкритість бізнесу, схоже, не надто підвищила вірусний профіль.
Ну, і кількість заражень у Латвії пішла на спад"- написав Амелін.