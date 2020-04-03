"Великдень. Земля. Приват": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин і ухвалені Радою законопроєкти

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Сьогодні, 13 березня, о 21:00, в соціально-політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, як поводитися на Великдень, які заходи будуть вжиті, чи варто готуватися до ще більш жорсткого карантину, а також що принесе Україні земельна реформа - тотальний розпродаж чи шанс аграріям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Сергій Рахманін, глава фракції партії "Голос"

Роман Сульжик, член наглядової ради ПриватБанку;

Данило Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;

Сергій Надал, міський голова Тернополя;

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці;

Націоналізація "Приватбанку" Коронавірус і карантин
земля карантин Коломойський Великдень Шустер Приватбанк COVID-19 коронавірус
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