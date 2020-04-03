"Великдень. Земля. Приват": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин і ухвалені Радою законопроєкти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії:
Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Сергій Рахманін, глава фракції партії "Голос"
Роман Сульжик, член наглядової ради ПриватБанку;
Данило Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;
Сергій Надал, міський голова Тернополя;
Сергій Моргунов, міський голова Вінниці;