Працюючим пенсіонерам з 1 квітня підвищили виплати

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Працюючим пенсіонерам з 1 квітня підвищили виплати

Пенсійний фонд України з 1 квітня 2020 року провів автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення пенсій продовжували працювати.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, отриманого по лютий 2020 року.

Повідомляється, що при проведенні перерахунку обрано більш вигідний для пенсіонера варіант: з урахуванням всього страхового стажу; з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

"Внаслідок перерахунку розмір пенсії збільшено для 357,1 тис. осіб. Середній розмір підвищення - 170,80 грн", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+9 Иллария Соняшникова
Пенсионеры, будьте бдительны !
Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты - Цензор.НЕТ 9612
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03.04.2020 17:37
+7 Erich Hartmann 21f90796
То есть, ежегодную индексацию от Пороха-Гройсмана забываем, и тут на фоне постоянных зашкваров повышение для 357 тыс. пенсов выставляем как "перемогу"... Цырк, нах...
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03.04.2020 17:56
+4 Поедатель Зябликов
найважче тумбочкам... Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты - Цензор.НЕТ 726
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03.04.2020 17:38
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