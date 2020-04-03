Працюючим пенсіонерам з 1 квітня підвищили виплати

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Пенсійний фонд України з 1 квітня 2020 року провів автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення пенсій продовжували працювати.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, отриманого по лютий 2020 року.

Повідомляється, що при проведенні перерахунку обрано більш вигідний для пенсіонера варіант: з урахуванням всього страхового стажу; з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

"Внаслідок перерахунку розмір пенсії збільшено для 357,1 тис. осіб. Середній розмір підвищення - 170,80 грн", - сказано в повідомленні.

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