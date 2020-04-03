Україна допоможе Італії у боротьбі з епідемією коронавірусу лікарями і спиртом, - Зеленський підписав указ

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

Зеленський підкреслив, що українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. "Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", – наголосив він.

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування. "Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося щодо цього", – зазначив Зеленський.

Крім того, повідомляється, що наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

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