Україна допоможе Італії у боротьбі з епідемією коронавірусу лікарями і спиртом, - Зеленський підписав указ

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Україна допоможе Італії у боротьбі з епідемією коронавірусу лікарями і спиртом, - Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

Зеленський підкреслив, що українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. "Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", – наголосив він. 

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування. "Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося щодо цього", – зазначив Зеленський.

Крім того, повідомляється, що наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

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Коронавірус і карантин
Зеленський Італія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+55 Igor L
А можна цих медиків які хочуть в Італію відправити в Монастириськ Тернопільської області, разом зі спиртом, бо там немає ані медиків, ані спирту!
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03.04.2020 17:32
+43 mrSmith
А кто поможет Украине...
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03.04.2020 17:31
+39 Підлога Маккартні
ой, дурак...
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03.04.2020 17:31
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