Референдум про "путінські" поправки до Конституції Росії відклали через коронавірус

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Референдум про "путінські" поправки до Конституції Росії відклали через коронавірус

Центральна виборча комісія РФ ухвалила постанову про перенесення через коронавірус усіх виборчих кампаній, виборів і референдумів, які були призначені з 5 квітня по 21 червня. Серед них і референдум щодо змін до Конституції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"З урахуванням поточної ситуації в країні і з метою гарантування здоров'я та безпеки громадян вважаємо за необхідне відкласти всі вибори і референдуми, які були призначені або планувалися в найближчі місяці, аж до поліпшення епідеміологічної обстановки в країні", - сказала голова ЦВК Росії Елла Памфілова.

Референдум мав відбутися 22 квітня. Раніше за перенесення голосування щодо поправок до Конституції виступив і сам Путін.

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Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.

Коронавірус і карантин
карантин Конституція Путін референдум COVID-19 коронавірус
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Референдум о "путинских" поправках в Конституцию России отложили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 899 Референдум о "путинских" поправках в Конституцию России отложили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 7724
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03.04.2020 17:47
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Референдум о "путинских" поправках в Конституцию России отложили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 7754

что то знал
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03.04.2020 17:46
+3 три - пятнадцать
непорядок - обнулить и поправить казла немедленно!
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03.04.2020 17:45
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