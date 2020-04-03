Відкрито провадження через порушення медиками передачі тіла померлої від COVID-19 на Херсонщині, - Нацполіція

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На Херсонщині працівники районної лікарні допустили порушення норм і правил запобігання інфекційним хворобам. Не дочекавшись результатів зробленого лабораторного дослідження на коронавірус, вони видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

В Олешківську центральну районну лікарню була госпіталізована 68-річна пацієнтка з попереднім діагнозом - пневмонія. У неї відібрали матеріали для проведення лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. На жаль, пацієнтка померла.

Працівники районної лікарні допустили порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам. 1 квітня вони видали рідним для поховання тіло жінки, не отримавши остаточних результатів тестування на інфекційне захворювання COVID-19. В результаті, діагноз коронавірусної хвороби у жінки підтвердився. А тіло було поховане без дотримання вимог розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби, що завідомо могло спричинити поширення цього захворювання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" Кримінального кодексу України. Винним може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.

Нині поліцейські та працівники інших служб встановлюють коло осіб, які контактували з жінкою та були присутні на її похованні. Ці громадяни пройдуть медичне обстеження, їм будуть проведені експрес-тести на наявність коронавірусу і вони будуть перебувати за місцем проживання на самоізоляції.

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