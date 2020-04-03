Відкрито провадження через порушення медиками передачі тіла померлої від COVID-19 на Херсонщині, - Нацполіція

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Відкрито провадження через порушення медиками передачі тіла померлої від COVID-19 на Херсонщині, - Нацполіція

На Херсонщині працівники районної лікарні допустили порушення норм і правил запобігання інфекційним хворобам. Не дочекавшись результатів зробленого лабораторного дослідження на коронавірус, вони видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

В Олешківську центральну районну лікарню була госпіталізована 68-річна пацієнтка з попереднім діагнозом - пневмонія. У неї відібрали матеріали для проведення лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. На жаль, пацієнтка померла.

Працівники районної лікарні допустили порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам. 1 квітня вони видали рідним для поховання тіло жінки, не отримавши остаточних результатів тестування на інфекційне захворювання COVID-19. В результаті, діагноз коронавірусної хвороби у жінки підтвердився. А тіло було поховане без дотримання вимог розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби, що завідомо могло спричинити поширення цього захворювання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" Кримінального кодексу України. Винним може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.

Нині поліцейські та працівники інших служб встановлюють коло осіб, які контактували з жінкою та були присутні на її похованні. Ці громадяни пройдуть медичне обстеження, їм будуть проведені експрес-тести на наявність коронавірусу і вони будуть перебувати за місцем проживання на самоізоляції.

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Коронавірус і карантин
карантин Нацполіція Херсонщина лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 ggl chrm
За неделю уволились более 400 врачей и медсестер. Теперь процесс пойдет в геметрической прогрессии. Теперь вопрос: если за халатность открывают дело против врачей, когда будет за ту же халатность открыто дело на зеленского, который опоздал на месяц(на самом деле больше) с реакцией на распространение заболевания?
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03.04.2020 17:55
+9 Підлога Маккартні
Давайте 34 тыщи гривен и штрафа и у вьязницу, у нас медиков хоть жопой жуй, он глав зебил уже в италиюю хочет бригаду отправить Открыто производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19 на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7270
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03.04.2020 17:52
+7 Кот Феликс
Фиг его знает? Как бы поступили халатно но с другой стороны у нас и так медики сейчас пачками увольняются так как за мизерную зар плату не хотят жизнью рисковать.. если еще вот так вот брать и давить на ихнего брата то вообще все разбегутся.
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03.04.2020 17:48
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