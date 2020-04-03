Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Кременчуці, ще четверо чоловіків отримали позитивні експрес-тести на коронавірус, - мер Малецький

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Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Кременчуці, ще четверо чоловіків отримали позитивні експрес-тести на коронавірус, - мер Малецький

У Кременчуці виявлено ще один випадок захворювання коронавірусом. Крім того четверо працівників одного підприємства отримали позитивні експрес-тести на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Сьогодні отримали позитивний результат ПЛР-тестування на коронавірус ще одного пацієнта. Це чоловік віком 69 років (район проживання - Раківка), був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька" 31 березня. Експрес-тестування на коронавірус дало негативний результат, проте ПЛР-аналіз все-таки підтвердив наявність коронавірусу в організмі людини", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що наразі пацієнт перебуває в стані середньої тяжкості, отримує необхідне лікування, епідеміологи відпрацьовують коло його контактних осіб.

Також сьогодні стало відомо, що під час моніторингового обстеження експрес-тестами на COVID-19 працівників одного з підприємств міста, у чотирьох осіб з 15 виявився позитивний результат.

Встановлено, що підозру виявлено у чоловіків, троє з них проживають у Кременчуці, один - в Кременчуцькому районі (с. Піщане). Всі вони влаштовані на обсервацію до лікарні відновного лікування.

Зараз медики уточнюють епідеміологічний анамнез цих осіб, будуть відправлені аналізи на ПЛР-тестування з метою уточнення діагнозу.

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Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Кременчуці, ще четверо чоловіків отримали позитивні експрес-тести на коронавірус, - мер Малецький 01

Коронавірус і карантин
карантин Кременчуг Полтавщина COVID-19 коронавірус
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03.04.2020 18:18
+1 Phoenix Winner
Кто-нибудь объяснит, что он несет?

https://twitter.com/Mila13762/status/1245881987916800000
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03.04.2020 18:02
+1 Янковенко Владислав
Мусора как есть https://dumskaya.net/news/odesskie-politceyskie-sfotografirovalis-s-ubitym-112190/
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03.04.2020 18:12
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