Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Кременчуці, ще четверо чоловіків отримали позитивні експрес-тести на коронавірус, - мер Малецький

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У Кременчуці виявлено ще один випадок захворювання коронавірусом. Крім того четверо працівників одного підприємства отримали позитивні експрес-тести на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Сьогодні отримали позитивний результат ПЛР-тестування на коронавірус ще одного пацієнта. Це чоловік віком 69 років (район проживання - Раківка), був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька" 31 березня. Експрес-тестування на коронавірус дало негативний результат, проте ПЛР-аналіз все-таки підтвердив наявність коронавірусу в організмі людини", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що наразі пацієнт перебуває в стані середньої тяжкості, отримує необхідне лікування, епідеміологи відпрацьовують коло його контактних осіб.

Також сьогодні стало відомо, що під час моніторингового обстеження експрес-тестами на COVID-19 працівників одного з підприємств міста, у чотирьох осіб з 15 виявився позитивний результат.

Встановлено, що підозру виявлено у чоловіків, троє з них проживають у Кременчуці, один - в Кременчуцькому районі (с. Піщане). Всі вони влаштовані на обсервацію до лікарні відновного лікування.

Зараз медики уточнюють епідеміологічний анамнез цих осіб, будуть відправлені аналізи на ПЛР-тестування з метою уточнення діагнозу.

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