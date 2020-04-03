В Умані від COVID-19 помер паломник-хасид зі США, - Черкаська ОДА

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В Умані (Черкаська область) від COVID-19 помер 47-річний громадянин США, який прибув в Україну як паломник-хасид.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"У хасида, який помер в Умані, діагностували COVID-2019. Чоловік, громадянин США, прибув із Лондона 11.03.2020, 47 років. Приїхав до Умані з дружиною і шістьма дітьми. У всіх відібрали зразки для дослідження. Станом на зараз встановлено 50 контактних осіб, перебувають у самоізоляції", - написав чиновник.

За інформацією Боднара, паломник, який помер, мав важку супутню патологію, не зважаючи на спроби лікарів надати медичну допомогу "не підпускав фахівців і не виконував рекомендації".

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