За допомогою коронавірусу "сильні світу цього" хочуть "переділити світ", - Лукашенко

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За допомогою коронавірусу "сильні світу цього" хочуть "переділити світ", - Лукашенко

Білоруський президент Олександр Лукашенко запідозрив, що за допомогою глобальної паніки та кризової економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу "сильні світу цього без війни хочуть поділити світ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТРК Мир, передає Белта.

"А чи не здається тобі, що сильні світу цього без війни (Макрон це вже війною назвав), через цей так званий коронавірусний психоз, інфодемію в тому числі, хочуть поділити світ?" - запитав він інтерв'юера.

За словами Лукашенка, "нас штовхнули до того, що ми повинні зупинитися, сидіти і проїсти ті мізерні валютні запаси, які у нас є". "І тоді, надрукувавши 10% світового ВВП, до нас прийдуть ті, хто на ногах, і скажуть: нате вам трохи, але ви будете робити те, що ми скажемо. Ось так може бути поділений світ", - припустив президент РБ.

Він уточнив, кого має на увазі: "У Росії є нафта і газ, яких сьогодні потребує весь світ, у Китаю - величезні потужності в економіці, в Америці - друкарський верстат".

"Боюся, щоб нас не поділили без війни", - резюмував Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко поскаржився на тиск інших країн на Білорусь через коронавірус: Починають плющити ... А ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і лікуємо

Коронавірус і карантин
карантин Лукашенко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+42 Підлога Маккартні
Просто Бацьку вылечившийся Шахов покусал При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4005 При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3659
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03.04.2020 18:39
+22 Mykola Vovk
Картошка дороже нефти, хотят Белорусь поделить
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03.04.2020 18:39
+21 cloud2009 26ea8082
ага.., поэтому США развернули мобильный крематории, и у них уже 10 млн безработных, путин спрятался в бункере, а Китай в экономической заднице (не считая умерших...) - сильные мира спланировали так.. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9802

Белорусы!, - по ходу у вашего колхозника-диктатора едет крыша...
Ставьте уже Кольку на царство...
Пора...
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03.04.2020 18:45
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