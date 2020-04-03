За допомогою коронавірусу "сильні світу цього" хочуть "переділити світ", - Лукашенко

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Білоруський президент Олександр Лукашенко запідозрив, що за допомогою глобальної паніки та кризової економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу "сильні світу цього без війни хочуть поділити світ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТРК Мир, передає Белта.

"А чи не здається тобі, що сильні світу цього без війни (Макрон це вже війною назвав), через цей так званий коронавірусний психоз, інфодемію в тому числі, хочуть поділити світ?" - запитав він інтерв'юера.

За словами Лукашенка, "нас штовхнули до того, що ми повинні зупинитися, сидіти і проїсти ті мізерні валютні запаси, які у нас є". "І тоді, надрукувавши 10% світового ВВП, до нас прийдуть ті, хто на ногах, і скажуть: нате вам трохи, але ви будете робити те, що ми скажемо. Ось так може бути поділений світ", - припустив президент РБ.

Він уточнив, кого має на увазі: "У Росії є нафта і газ, яких сьогодні потребує весь світ, у Китаю - величезні потужності в економіці, в Америці - друкарський верстат".

"Боюся, щоб нас не поділили без війни", - резюмував Лукашенко.

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