Карантин по-польськи: чим схожі наші коронавіруси. ВIДЕО

4545 21

Сьогодні в "Без цензури" говоримо про карантин по-польськи. Богдан Буткевич і Анна Коваленко, українка, яка живе в місті Гдиня, розкажуть вам, як і чим відрізняються боротьба з коронавірусом у Польщі і в Україні.

Карантин там жорсткіший, але і заходи продуманіші, а інфраструктура працює адекватно. Крім того, польська влада точно випереджає нашу в боротьбі з економічними наслідками карантину.

Що таке програма "Домашній карантин", яку запровадили поляки? Скільки коштує порушити карантин у Польщі і чи багато охочих це робити? І чому транспорт там працює у звичайному режимі? І що може бути страшніше за коронавірус?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.


Коронавірус і карантин
карантин Польща COVID-19 Буткевич Богдан коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3 chelsmarsa
Анна Маляр - власникам супермаркетів і магазинів: Ви граєте з вогнем, коли у такий скрутний час підвищуєте ціни на продукти. Бо першими будуть rрабувати вас.
показати весь коментар
03.04.2020 18:52
+2 Владимир Сухов e5dee246
Такой ерунды как наша власть учудила нигде в мире не найдёте. Главное, что такой же будет результат падемии, и её экономические последствия.
показати весь коментар
03.04.2020 18:53
+1 cloud2009 26ea8082



Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·7 ч

Губернатор Полтави Синєгубов переймається, що в Полтаві немає крематорію. Мер Дніпра Філатов накопав 600 могил місцянам.
Якось не так собі уявляла заклики реклами з ТБ "Україна готова до боротьби з коронавірусом!"
показати весь коментар
03.04.2020 19:06
Дивитись коментарі