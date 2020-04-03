Карантин по-польськи: чим схожі наші коронавіруси. ВIДЕО

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Сьогодні в "Без цензури" говоримо про карантин по-польськи. Богдан Буткевич і Анна Коваленко, українка, яка живе в місті Гдиня, розкажуть вам, як і чим відрізняються боротьба з коронавірусом у Польщі і в Україні.

Карантин там жорсткіший, але і заходи продуманіші, а інфраструктура працює адекватно. Крім того, польська влада точно випереджає нашу в боротьбі з економічними наслідками карантину.

Що таке програма "Домашній карантин", яку запровадили поляки? Скільки коштує порушити карантин у Польщі і чи багато охочих це робити? І чому транспорт там працює у звичайному режимі? І що може бути страшніше за коронавірус?

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