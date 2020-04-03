З Микитася стягнули 80 млн гривень за порушення запобіжного заходу і зобов'язали внести ще 100 млн, - САП

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Колишній нардеп Максим Микитась порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення його відправлять під арешт.

Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Про це повідомив начальник четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Роман Симків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата Максима Микитася до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді 80 млн грн і було визначено низку зобов'язань. Він порушив зобов'язання щодо заборони спілкування з чотирма особами - свідками й підозрюваними в цьому провадженні, у зв'язку з чим прокурори САП внесли клопотання про стягнення 80 млн грн застави та збільшення розміру застави", - розповів Симків.

Як пояснив прокурор САП, 80 млн грн, які були на рахунку казначейства, наразі переходять у дохід держави, а Микитась протягом п'яти днів має внести ще 100 млн грн.

"Якщо він цього не зробить, то до нього буде застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголосив Симків.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.