Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль

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Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль

Гроші підуть на придбання медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та медичну реформу в регіонах.

Про це написав у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером. Говорили зокрема про спільний проєкт Світового банку та МОЗ "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"", — написав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, зважаючи на поширення COVID-19, міжнародні партнери готові виділити Україні додаткові 135 млн доларів на вдосконалення медичних послуг на місцях.

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"Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та впровадження в регіонах медичної реформи", — зазначив Шмигаль.

Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль 01

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Топ коментарі
+7 Підлога Маккартні
Ярмаку на новую машину, надеюсь, хватит? А то один мерс у такого в баклажана в автопарке как-то не камильфо Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6050
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03.04.2020 19:19
+7 Топ Ган
Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8524 Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9285
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03.04.2020 19:19
+6 Джавелин Рейнджер
За чернозем? Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3908
Какая забота.
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03.04.2020 19:19
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