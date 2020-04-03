Ватажки терористів приховують реальний стан із зараженням коронавірусом. У Луганську і Кадіївці померло 13 осіб із симптомами COVID-2019, - CБУ. ВIДЕО

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Ватажки терористів приховують реальний стан із зараженням коронавірусом. У Луганську і Кадіївці померло 13 осіб із симптомами COVID-2019, - CБУ. ВIДЕО

За матеріалами Служби безпеки України прокуратури Донецької та Луганської областей зареєстрували провадження про приховування ватажками так званої "ЛНР" фактів захворювання на Covid-19 на тимчасово окупованій території. Їхні дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази щодо проведення політики замовчування і викривлення інформації про поширення коронавірусу серед мешканців тимчасово окупованої території Луганщини.

Через засоби масової інформації так звані керівники псевдоутворення намагаються переконати місцеве населення, що на території "ЛНР" осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. Також приховується кількість хворих з температурою в інфекційних відділеннях лікарень.

Самі ж мешканці окупованої Луганщини свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання та повну відсутність захисних масок і противірусних ліків в аптеках.

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За інформацією СБ України, на цей момент у Луганську та Кадіївці померло 13 осіб із ознаками захворювання на COVID-19. Але місцеве населення не володіє достовірною інформацією про ситуацію в регіоні та наражає себе на смертельну небезпеку.

За оперативними даними, хворих на "ГРВІ" у ТОТ наразі нараховується близько 10 тисяч. Більшість із них не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах.

У той же час окупаційною адміністрацією РФ в Донецькій та Луганській областях всі сили кинуті на убезпечення розповсюдження хвороби серед військового контингенту, що знаходиться під управлінням командування країни-окупанта. Співробітники СБУ констатують порушення ватажками псевдоутворення конституційних прав громадян на тимчасово окупованій території Луганщини.

Умисні дії представників окупаційної влади кваліфіковані органами прокуратури за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Досудове слідство доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

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Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
карантин СБУ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 belge
Где Сивуха? Пусть возьмёт 10 человек к себе домой на обсервацию. Заодно воссоединятся. Только дверь нужно будет заварить.
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03.04.2020 20:02
+8 Welt Schmerz
Я стурбований Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 2458
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03.04.2020 20:02
+8 Шрек Баблокат
кацапня о своих проблемах скрывает, а о нас они пишут "во всех красках".. полюбуйтесь!
Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 5409
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03.04.2020 20:03
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