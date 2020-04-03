У міністерство енергетики вже направив подання на віцепрезидентів, серед них немає Купчака, - т.в.о. президента "Енергоатому" Котін про звинувачення Гео Лероса

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Тимчасовий в.о. президента держпідприємства "Енергоатом" Петро Котін вже направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників. Він запевняє, що серед них немає Володимира Купчака, про можливе призначення якого за хабар заявляв нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Про це Петро Котін розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи дзвонили до нього з Офісу президента або від брата голови ОП Дениса Єрмака щодо призначення Купчака, він сказав:

"Ніяких дзвінків до мене не було і навіть вам не можу пояснити нічого з цього приводу, тому що навіть вперше чую про можливість таких дзвінків".

Він також зазначив, що не знає Купчака. "Я прізвище бачив в інтернеті, що є такий, але щоб я знав хто це такий... я його зовсім не знаю", - заявив т.в.о. президента "Енергоатому".

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Котін розповів, що сьогодні, 3 квітня, направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників.

"Я подав уже подання на віцепрезидентів у відповідності зі структурою НАЕК "Енергоатом". І подання вже в міністерстві", - зазначив Котін.

За його словами, йдеться про призначення двох віцепрезидентів.

"Але сьогодні я не готовий вам назвати прізвища, ви дізнаєтеся про них", - заявив Котін. Він зазначив, що серед цих людей немає Купчака. "Я вам можу сказати, що знаю цих людей давненько, довіряю їм, я їх особисто вибирав. І, власне, з повною упевненістю та відповідальністю цих людей подаю", - зазначив Котін.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".