У міністерство енергетики вже направив подання на віцепрезидентів, серед них немає Купчака, - т.в.о. президента "Енергоатому" Котін про звинувачення Гео Лероса

Про це Петро Котін розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про те, чи дзвонили до нього з Офісу президента або від брата голови ОП Дениса Єрмака щодо призначення Купчака, він сказав:
"Ніяких дзвінків до мене не було і навіть вам не можу пояснити нічого з цього приводу, тому що навіть вперше чую про можливість таких дзвінків".
Він також зазначив, що не знає Купчака. "Я прізвище бачив в інтернеті, що є такий, але щоб я знав хто це такий... я його зовсім не знаю", - заявив т.в.о. президента "Енергоатому".
Котін розповів, що сьогодні, 3 квітня, направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників.
"Я подав уже подання на віцепрезидентів у відповідності зі структурою НАЕК "Енергоатом". І подання вже в міністерстві", - зазначив Котін.
За його словами, йдеться про призначення двох віцепрезидентів.
"Але сьогодні я не готовий вам назвати прізвища, ви дізнаєтеся про них", - заявив Котін. Він зазначив, що серед цих людей немає Купчака. "Я вам можу сказати, що знаю цих людей давненько, довіряю їм, я їх особисто вибирав. І, власне, з повною упевненістю та відповідальністю цих людей подаю", - зазначив Котін.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Чому тиша? Чому тема не обговорюється на 1+1? Чому Мосейчук мовчить?
Так і створюються міфи, картинки, брехня.Так працює пропаганда.
Мудрий найшовся переднім числом