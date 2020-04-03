"Щойно починаються симптоми - відразу починайте лікування", - "слуга народу" Горбенко розповів про одужання від коронавірусу

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Депутат від СН Руслан Горбенко розповів про лікування та одужання від COVID-19.

Про це Горбенко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тест ПЛР дав сьогодні негативний результат. У понеділок виписують додому. При надходженні стан був важким", - зазначив він.

Горбенко опублікував схему лікування і подякував персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

"Порада не як від професійного лікаря, а від пацієнта, який має досвід: тільки починаються симптоми - відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах", - написав депутат, який сам лікувався в лікарні.

"Знаю, що протокол лікування затвердили тільки 2 квітня, але 21 березня лікарі вже діяли професійно!" - додав він.

Нагадаємо, 2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.

Колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала протокол лікування і назвала його небезпечним, вказавши, що всі препарати, які входять у нього, - експериментальні.

Про те, що нардеп від СН Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, стало відомо 23 березня. Цього ж дня його госпіталізували. За словами Горбенка, він останнім часом не був за кордоном і не спілкувався з Шаховим, який першим із нардепів заразився коронавірусом.