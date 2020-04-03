Глава Міноборони Таран наказав зупинити всі стрільби з ЗРК до з'ясування обставин падіння снаряда в приватне домоволодіння на Львівщині

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У Львівській області в четвер, 2 квітня, у двір приватного будинку впала визнана раніше придатною до використання зношена і несправна зенітна керована ракета (ЗРК), в зв'язку з чим стрільби такими боєприпасами припиняються до завершення проведення додаткової експертизи всіх ракет даної серії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Під час планових заходів з бойової підготовки бригади проводилися пуски зенітних керованих ракет (ЗРК). Одна з таких ракет впала у двір. Ніхто не постраждав, жодних руйнувань не відбулося", - цитує в п'ятницю міністра оборони України Андрія Тарана пресслужба міністерства.

Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередніми результатами розслідуванням, найбільш вірогідною причиною цього інциденту стала технічна несправність ракети, виробленої у 1985 році, тобто 35 років тому.

Міністр уточнив, що минулого року ракета була перевірена та визнана придатною для використання. Але далася взнаки застарілість бортової апаратури.

"Мною прийнято рішення призупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування та проведення додаткової експертизи усіх ракет даної серії", — зазначив Таран.

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