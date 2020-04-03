Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейською Солідарності" звернулися до Генпрокурора і ДБР. ДОКУМЕНТ

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Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" надіслали депутатське звернення до Офісу Генерального прокурора та в Держбюро розслідувань з вимогою розпочати розслідування щодо невідповідності тексту закону про боротьбу з коронавірусом і законопроєкту, який голосувався під час пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Звернення підписали Микола Княжицький, Ірина Фріз, Микола Величкович, Михайло Бондар, Марія Іонова, Софія Федина та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Влада сфальшувала закон про боротьбу з коронавірусом. У понеділок на позачерговому засіданні Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". Серед іншого, закон повинен був підтримати громадян у період карантину, зокрема орендарів та звільнити їх від плати за користування майном (але залишити сплату комуналки і деяких інших платежів)", – написав на своїй сторінці у мережі Facebook Княжицький.

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"У початковому тексті закону було написано: "наймач звільняється від плати за користування майном". Однак, після оприлюднення документу дана норма відображена у зовсім іншій редакції, а саме: "наймач може бути звільнений від плати за користування майном. Тож виходить, що ця норма жодним чином не захищає орендаря та не покращує його становище. Наголошую, що депутати за таке не голосували!" – додав нардеп.

Політик наголосив, що такі дії є неприпустимим порушенням закону з боку влади.

"І це означає, що вже після голосування, при підготовці законопроекту на підпис Разумкову і Зеленському, хтось у Верховній Раді чи в Офісі президента цинічно замінив його. Дуже сподіваюся, що вище керівництво держави про це не знало і свідомо не порушувало закон", – зазначив Княжицький.





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