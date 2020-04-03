Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП

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Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП

Переліт і проживання сім'ї президента України Володимира Зеленського в Омані на початку січня цього року оплачувала дружина глави держави Олена Зеленська, з дорогою назад - допоміг султанат Омана.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Переліт туди і готель оплачувала дружина президента. А назад Султанат Омана надав українській державі підтримку і допоміг терміново відправити президента Володимира Зеленського в Україну після трагічної катастрофи українського літака в Ірані", - повідомили в ОП.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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Топ коментарі
+61 Бессоница
клоун считает народ Украины идиотами
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03.04.2020 21:33
+50 mrSmith
1. Изначально наврал что визит официальный
2. Не внес в декларацию
3. Вывод: брехло и пизд..бол
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03.04.2020 21:34
+48 саша паламарчук
сімейне фото з Оману.
Зеленский летал в Оман за счет супруги, с дорогой обратно помог султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 588
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03.04.2020 21:35
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