УПЦ і Фонд Новинського передали 100 тисяч ПЛР-тестів до всіх областей України

1087

Ієрархи Української Православної Церкви у всіх областях України передали медикам тести (DialPlexQ 2019 nCoV), які Фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці закупив у Південній Кореї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Тести розподілено в усі обласні спеціалізовані лабораторії. Зокрема, 12,5 тисячі тестів передано у Київський міський лабораторний центр і вірусологічну референс-лабораторію "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я". Ще 5,5 тисячі тестів передано до Дніпропетровської клінічної лікарні ім. Мечникова й у Головний військовий клінічний госпіталь - медустанови, де проходять лікування бійці із зони Операції об'єднаних сил.

У Фонді додали, що в Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях УПЦ, крім тестів, передала лікарням додатково засоби індивідуального захисту для медиків. Раніше лікарні областей отримали також від Фонду Вадима Новинського тисячі біозахистних костюмів і респіраторів надзвичайно захисту для лікарів.

Однією з перших тест-системи отримала Херсонська область. Сюди поставлено 40 систем на 4000 тестів, 1060 захисних окулярів і 550 посилених медичних масок.

Читайте також: 100 тисяч ПЛР-тестів прибуло в Україну з Південної Кореї, - ОП

"Хочу вкотре подякувати тим, хто допомагає. Тих, хто об'єднується незалежно від віросповідання чи політичних уподобань. ... Хочу подякувати Українській православній церкві, Фонду Вадима Новинського, а також тим, хто в рамках роботи антикризового штабу надає допомогу. Особливо хочу подякувати медикам, які перебувають на передовій цієї боротьби", - цитує пресслужба голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Митрополит Полтавський і Миргородський Филип, який передав 2900 тестів і засоби біозахисту для клінік Полтавської області зазначив: "Ця спільна акція УПЦ і Фонду Вадима Новинського відбувається з благословення Предстоятеля нашої церкви Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Це дуже важлива акція, тому що все українське суспільство переживає "навалу" у зв'язку з цією хворобою, і ми сподіваємося, що це буде невелика, але все ж допомога для нашої Полтавщини".

Раніше, Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій і засновник Фонду Вадим Новинський передали лікарям Олександрівської клінічної лікарні (м.Київ) апарат штучної вентиляції легенів останнього покоління, розрахований на одночасну роботу з двома пацієнтами, а також 100 захисних костюмів багаторазового використання і 100 окулярів. До цього Блаженніший і Вадим Новинський передали апарат ШВЛ і таку саму кількість захисних костюмів і окулярів для медиків у Дитячу обласну лікарню Чернівців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масове тестування на коронавірус стартує у Львові. Першими перевірять водіїв громадського транспорту, медиків і соцпрацівників

Борт зі 100 тис. ПЛР тест-системами прибув в Україну в понеділок. Вантаж було доставлено по лінії МЗС за сприяння Офісу президента.

Тест-системи DialPlexQ дозволяють встановлювати наявність інфекції методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) в реальному часі. Системи мають сертифікат європейського відповідності і дозволяють діагностувати захворювання з точністю 99%. Фонд виділив на їх закупівлю понад 1,5 млн дол.

Брифінг голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова і митрополита Полтавського і Миргородського Філіпа з приводу передачі тестів у медустанови області

Голова Дніпропетровської ОДА О.Бондаренко демонструє південнокорейські тест-системи, закуплені фондом Новинського

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій передають тести в обласний лабораторний центр

Глава Запорізької ОДА В.Турінок і митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука передають тести до обласного центру МОЗ