УПЦ і Фонд Новинського передали 100 тисяч ПЛР-тестів до всіх областей України

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Ієрархи Української Православної Церкви у всіх областях України передали медикам тести (DialPlexQ 2019 nCoV), які Фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці закупив у Південній Кореї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Тести розподілено в усі обласні спеціалізовані лабораторії. Зокрема, 12,5 тисячі тестів передано у Київський міський лабораторний центр і вірусологічну референс-лабораторію "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я". Ще 5,5 тисячі тестів передано до Дніпропетровської клінічної лікарні ім. Мечникова й у Головний військовий клінічний госпіталь - медустанови, де проходять лікування бійці із зони Операції об'єднаних сил.

У Фонді додали, що в Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях УПЦ, крім тестів, передала лікарням додатково засоби індивідуального захисту для медиків. Раніше лікарні областей отримали також від Фонду Вадима Новинського тисячі біозахистних костюмів і респіраторів надзвичайно захисту для лікарів.

Однією з перших тест-системи отримала Херсонська область. Сюди поставлено 40 систем на 4000 тестів, 1060 захисних окулярів і 550 посилених медичних масок.

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"Хочу вкотре подякувати тим, хто допомагає. Тих, хто об'єднується незалежно від віросповідання чи політичних уподобань. ... Хочу подякувати Українській православній церкві, Фонду Вадима Новинського, а також тим, хто в рамках роботи антикризового штабу надає допомогу. Особливо хочу подякувати медикам, які перебувають на передовій цієї боротьби", - цитує пресслужба голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Митрополит Полтавський і Миргородський Филип, який передав 2900 тестів і засоби біозахисту для клінік Полтавської області зазначив: "Ця спільна акція УПЦ і Фонду Вадима Новинського відбувається з благословення Предстоятеля нашої церкви Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Це дуже важлива акція, тому що все українське суспільство переживає "навалу" у зв'язку з цією хворобою, і ми сподіваємося, що це буде невелика, але все ж допомога для нашої Полтавщини".

Раніше, Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій і засновник Фонду Вадим Новинський передали лікарям Олександрівської клінічної лікарні (м.Київ) апарат штучної вентиляції легенів останнього покоління, розрахований на одночасну роботу з двома пацієнтами, а також 100 захисних костюмів багаторазового використання і 100 окулярів. До цього Блаженніший і Вадим Новинський передали апарат ШВЛ і таку саму кількість захисних костюмів і окулярів для медиків у Дитячу обласну лікарню Чернівців.

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Борт зі 100 тис. ПЛР тест-системами прибув в Україну в понеділок. Вантаж було доставлено по лінії МЗС за сприяння Офісу президента.

Тест-системи DialPlexQ дозволяють встановлювати наявність інфекції методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) в реальному часі. Системи мають сертифікат європейського відповідності і дозволяють діагностувати захворювання з точністю 99%. Фонд виділив на їх закупівлю понад 1,5 млн дол.

УПЦ і Фонд Новинського передали 100 тисяч ПЛР-тестів до всіх областей України 01

Брифінг голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова і митрополита Полтавського і Миргородського Філіпа з приводу передачі тестів у медустанови області

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Голова Дніпропетровської ОДА О.Бондаренко демонструє південнокорейські тест-системи, закуплені фондом Новинського

УПЦ і Фонд Новинського передали 100 тисяч ПЛР-тестів до всіх областей України 03

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій передають тести в обласний лабораторний центр

УПЦ і Фонд Новинського передали 100 тисяч ПЛР-тестів до всіх областей України 04

Глава Запорізької ОДА В.Турінок і митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука передають тести до обласного центру МОЗ

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Топ коментарі
+7 Прощай немытая раССея
УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины - Цензор.НЕТ 8281
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03.04.2020 21:58
+5 Nestor Nen
Що ще за УПЦ, в Україні такої не існує.
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03.04.2020 22:00
+4 Борис Дородный 1bb0013f
Очень бы хотелось чтобы в будущем при указании или сноске на название Украинской Православной Церкви указывалось бы отношение к какому патриархату оная относиться. Указанная фамилия в данной инфе Новинский что, крепко позволяет усомнится в слове Украинская. Да и морфологию, синтаксис, словопостроение, сложно-подчинёные например предложения просьба подавать с учётом вышеупомянутых правил давно принятых в филологии. Можно и короче было. Про котяхов ни слова!
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03.04.2020 22:04
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