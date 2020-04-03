Митники 2 місяці отримують голі оклади, ситуацію вдасться виправити найближчим часом, - Нефьодов

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Через ухвалений в "турборежимі" закон на працівників митниці перестала поширюватися постанова про нарахування зарплат держслужбовцям. У повному обсязі митники зможуть отримати зарплату у квітні.

Про це глава Державної митної служби Максим Нефьодов написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не всі, напевно, знають, але митники вже два місяці поспіль отримують замість повноцінних зарплат голі оклади. При цьому вони продовжують нести службу під час карантину: першими зустрічають людей і фури на кордоні, які везуть, зокрема, продукти на прилавки супермаркетів", - написав він.

За словами Нефьодова, у січні Верховна Рада ухвалила Закон №440-IX, який передбачає новий порядок виплати надбавок і схему розрахунку посадових окладів працівникам митниці.

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"Закон ухвалювали в турбо-режимі, а тому не заклали перехідний період: вже з 13 лютого постанова Кабміну №15 про порядок нарахування зарплат держслужбовцям перестала поширюватися на Держмитслужбу", - пояснив він.

У Мінфін передали проєкт нової постанови про оплату праці митників. "Втім, двічі зміна міністрів, початок карантину і кардинальний перегляд державного бюджету суттєво затримали розгляд документа", - зазначив Нефьодов.

Глава Держмитслужби розповів, що зустрівся із заступником міністра фінансів Світланою Воробей. "Я радий, що ми зможемо вирішити цю проблему найближчим часом. Переконаний, митники отримають зарплату за квітень у повному обсязі, а нарахування за березень будуть відкориговані", - підсумував він.