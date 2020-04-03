Рада може зібратися на позачергове засідання 8-9 квітня, - Арахамія

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Позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в найближчі середу або четвер, припускає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Прогнозую, що це може бути в середу або четвер", - сказав Арахамія в п'ятницю увечері в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що в даний час триває робота над змінами до держбюджету України на 2020 рік та над пакетом законопроєктів про пільги для бізнесу.

"Нам все одно треба приймати бюджет у новому вигляді. Й у нас напрацьовується інший пакет, це вже, здається, третій пакет по боротьбі з коронавірусом ... Ми зараз напрацьовуємо разом з усіма фракціями спільне бачення... пільг, які ми можемо надати бізнесу", - зазначив Арахамія.

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