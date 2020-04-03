На 22:00 3 квітня кількість пацієнтів з СOVID-2019 зросла на 130 осіб і становить 1072, - ЦГЗ

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Станом на 22:00 в Україні зафіксовано 1072 випадки інфікування коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У повідомленні зазначається: "підтверджено 1072 випадки COVID-19 (станом на 22:00, 3 квітня)

Всього зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 23 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводять вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ України та обласні лабораторні центри. Аналізують зразки не тільки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 4893 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадуємо! Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити тільки на підставі лабораторного дослідження".