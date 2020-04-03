Найближчими днями "Укрпошта" запустить для літніх людей безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків, - заступник голови ОП Тимошенко

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Найближчими днями "Укрпошта" запустить для літніх людей безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків, - заступник голови ОП Тимошенко

"Укрпошта" найближчими днями запустить для пенсіонерів безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз проходить тестування спеціальний колл-центр Укрпошти. Його створено спеціально для людей похилого віку. Надаватимуться послуги з доставки ліків і найнеобхідніших продуктів харчування", - сказав Тимошенко.

За його словами, послуги цього колл-центру сьогодні були протестовані президентом Зеленським.

"Ми самі туди дзвонили з незнайомого номера телефону і замовили гречку. І вона до нас приїхала, не на Банкову, на іншу адресу, за 12 годин", - повідомив чиновник.

Як тільки тестування закінчиться, Укрпошта повідомить особам похилого віку номер телефону, куди можна дзвонити і які послуги надаються.

"Особи похилого віку, які є у групі ризику, зможуть бути вдома і замовляти все необхідне", - підкреслив заступник голови ОП.

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Коронавірус і карантин
карантин Укрпошта Тимошенко_Кирило COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 oleg1966
Закончился карантин, заходит соседка смотрит, хозяйка одна хмурая сидит: - Галя, привет. А где муж? - В саду. - Шо-та я его там не нахожу. - Копать глубже надо.
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03.04.2020 22:21
+3 Серый Вовк
Свежо предание, да верится с трудом .... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3917
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03.04.2020 22:21
+3 Привет
Цирк на дроти...с зелеными ослами..
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03.04.2020 22:27
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