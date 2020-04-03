Пік захворюваності на коронавірус може припасти на 14 квітня, - Ляшко

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Пік захворюваності на коронавірус може припасти на 14 квітня, - Ляшко

За нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції піку захворювань можна орієнтовно очікувати 14 квітня.

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив під час робочої поїздки на Тернопільщину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо буде така динаміка як зараз, коли ми щодня маємо до 30% зростання кількості хворих, то пік захворювання може бути вже 14 квітня. У той же час, думаю, превентивні заходи, які уряд прийняв нещодавно, дозволять розтягнути цей пік захворювання. Ще раз кажу – наше головне завдання – не допусти піку, а розтягнути у часі процес захворювання для того, щоб система охорони здоров’я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що нині в Україні є достатньо індивідуальних засобів проти коронавірусу, але про це можна говорити лише тоді, коли кожен виконуватиме всі умови карантину.

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Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 haos lug
Делом займись! Ванга, мля! Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись 14 апреля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7813
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03.04.2020 22:29
+9 Злой Пенсионер
Точный ты наш.Добавь ещё *в 13 часов 21 минуту 46 секунд*.
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03.04.2020 22:28
+5 Кирилл Лещенко
какой-то дебил моделировал. тупо нарисовал 2 пика Гаусса. специалиста готовили за 5 дней в Трускавце?
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03.04.2020 22:31
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