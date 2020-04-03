СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський

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СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський

Служба безпеки України контролюватиме розподіл медичного обладнання в областях під час пандемії COVID-19.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники СБУ мають допомогти у вирішенні проблеми: на жаль, не всі керівники медичних установ подають достовірну інформацію щодо забезпечення і прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці - гірша", - сказав він.

Президент поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах. До контролю залучать СБУ.

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Коронавірус і карантин
лікарня Зеленський карантин СБУ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 Никита Ник
зеленский, а когда сбу - присмотрит за твоим дружком крадуцким, который набарыжил 900 тонн масок контрабандой за границу, оставив население Украины - без защиты во время эпидемии??
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03.04.2020 22:38
+11 саша паламарчук
При Пороху Україні вдалося швидше забезпечити Армію касками і бронежилетами у 2014, ніж при Зе людей масками від вірусу у 2020
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03.04.2020 22:38
+9 Серый Вовк
СБУ будет следить за больными ? СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Так вот зачем нам СБУ СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Ну Слава Богу наконец-то стало понятно предназначение этой организации ...
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03.04.2020 22:42
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