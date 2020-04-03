5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський

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5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський

Колишній міністр фінансів Уманський уточнив, що державний бюджет щомісяця втрачає близько 10 млн млрд гривень, і пояснив, звідки бере ці цифри.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"5 млрд грн на місяць"- це лише по ПДВ. Раз. Сума в різні місяці різна - це округлена середня за періодами. Наведено для розуміння обсягу проблеми. Два. Щоб "оптимізувати" такий обсяг ПДВ, необхідний обсяг самих операцій "в оптимізації" в рази більше. І це - "відхід" від оподаткування по прибутку 2-3 млрд грн. Три. "Ігри" з податковим боргом (його "надування", оспорювання, списання...) - ще близько 2-3 на місяць. Чотири", - написав Уманський.

Ексміністр стверджує, що контрабанда на митниці або частково замкнута на ці схеми, або є операції в готівці, порахувати обсяги яких без доступу до баз неможливо.

"І це і є поки єдине уточнення - йдеться про близько 10 млрд грн на місяць усереднено втрат доходів держбюджету", - стверджує Уманський.

Раніше стало відомо, що Уманський перед відходом з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський 01

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Топ коментарі
+10 Прощай немытая раССея
5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 7814
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03.04.2020 22:51
+6 18c49ed2
Судя по цифрам, Овощ со своим Сашей "Стоматологом" и Ко -- просто дети малые.
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03.04.2020 22:52
+2 Кот Феликс
Карантин убьет по ходу раньше чем вирус. как минимум экономику. а вирус после карантина никуда не денется.. его может убить только вакцина которую еще не скоро создадут. так что скоро все будет бамбасс 5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1338
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03.04.2020 22:53
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