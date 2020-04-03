За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом

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За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом

В Італії в п'ятницю зафіксували ще 766 випадків смерті пацієнтів із коронавірусом нового типу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в п'ятницю управління цивільної оборони країни.

Крім того, за добу виявлено 4585 нових випадків зараження.

Таким чином, кількість діагностованих заражень у країні сягнула 119 827, зафіксовано 14 681 смертей. Кількість смертей пацієнтів із коронавірусом у країні визнано рекордним.

Як зазначають західні ЗМІ, щоденний приріст нових випадків упродовж цього тижня варіювався в діапазоні від 4050 до 4782. Ймовірно, епідемія коронавірусу COVID-19 в Італії досягла піку, і надалі поширення вірусу піде на спад.

Найбільша кількість смертей за добу - 919 - було зафіксовано 27 березня.

Читайте також: COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу

Коронавірус і карантин
Італія карантин смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 михаил виттман
Кацапе, хвилюйся не за США,а за свою рашку-засрашку.
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03.04.2020 23:59
+1 Кирилл Лещенко
Неплохо бы ещё подсчитать, сколько и чего (и кого) они угробили своим концлагерным карантином. За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5090
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03.04.2020 23:36
+1 Ольга Княжицкая
Действительно, получается, что китайцы скрывают масштабы "пандемии".
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03.04.2020 23:46
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