За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом

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В Італії в п'ятницю зафіксували ще 766 випадків смерті пацієнтів із коронавірусом нового типу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в п'ятницю управління цивільної оборони країни.

Крім того, за добу виявлено 4585 нових випадків зараження.

Таким чином, кількість діагностованих заражень у країні сягнула 119 827, зафіксовано 14 681 смертей. Кількість смертей пацієнтів із коронавірусом у країні визнано рекордним.

Як зазначають західні ЗМІ, щоденний приріст нових випадків упродовж цього тижня варіювався в діапазоні від 4050 до 4782. Ймовірно, епідемія коронавірусу COVID-19 в Італії досягла піку, і надалі поширення вірусу піде на спад.

Найбільша кількість смертей за добу - 919 - було зафіксовано 27 березня.

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