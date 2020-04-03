МОЗ 4 квітня опублікує рекомендації щодо правил похорону померлих від коронавірусу, - Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я України в суботу, 4 квітня, на своєму сайті дасть роз'яснення правил поховання померлих від коронавірусної інфекції.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час робочої поїздки в Тернопільську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра ми оприлюднимо алгоритм щодо процесу - від моменту летального результату до самого поховання. Він базуватиметься на рекомендаціях ВООЗ, які були оприлюднені на цьому тижні. Це все буде завтра на сайті МОЗ України", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, під час робочої поїздки в Тернопільську область головний державний санітарний лікар, зокрема, зустрівся з членами штабу боротьби з коронавирусом, відвідав Козівську райлікарню, поспілкувався з працівниками інфекційного відділення та медиками Центру швидкої допомоги.

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