Це можна порівняти з траншем МВФ, - член Наглядової ради Приватбанку Сульжик про новий позов банку проти Коломойського. ВIДЕО

7864

Незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Роман Сульжик розповів про новий позов банку проти колишніх його власників - Коломойського і Боголюбова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив: "До останнього моменту юристи вирішували, казати чи ні. Приватбанк подав новий позов до юрисдикції Кіпру проти колишніх власників Приватбанку - панів Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 млрд доларів. Це як раз порівняно з усім траншем МВФ. Цей позов пов'язаний з сумнівними тразакціями, які були проведені в Приватбанку в період 2013-2016 років. І цього разу вони не єдині. Тому що в судах про які ми говорили - в Лондоні, США ми судимося тільки з колишніми власниками, зараз них приєднається один з колишніх членів правління. Також дві компанії на Кіпрі - PrimeCap Limited і DuxtonLimited, які також належать також панам Коломойському, і вони пов'язані з власниками цих компаній. І, я хочу сказати, що вже зараз державний Приват веде чотири найбільших розгляди в судах Англії, Америки, Ізраїлю, зараз Кіпру".

Відповідаючи на питання "чому на Кіпрі?", Сульжик заявив: "Ми вважаємо, що сумнівні операції відбувалися там. Це був висновок грошей з банку.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Приватбанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти ексвласників Боголюбова, Коломойського.