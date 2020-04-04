До "антиКоломойського" законопроєкту про банки вже внесли 5 тисяч поправок, - Арахамія

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До другого читання в законопроєкт щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності вже внесені 5000 поправок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на питання, коли очікувати прийняття законопроєкту в цілому, Арахамія зазначив: "Зараз важко визначитися, тому що сьогодні було подано 5 тисяч поправок. У "землі" (законопроєкт про відкриття ринку землі), для порівняння, було 4018 - і це зайняло понад місяць розгляду. І це ще не кінець, тому що є термін до кінця тижня, коли депутати і фракції можуть подавати ще правки. Тобто я не відкидаю варіант, коли буде 10 тисяч правок в цей законопроєкт".

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За словами Арахамії, є три сценарії розвитку ситуації.

"Перший - це домовлятися з авторами поправок, щоб вони їх відкликали. Я думаю, це малоймовірний сценарій, тому що це групи опору так звані. Другий сценарій - виносити в Раду тільки таблицю, яка прийнята комітетом і не розглядати поправки в залі (є така регламентна норма, стаття 119, як юристи зараз говорять). І третя стратегія - 3, 4, 5, 10 ночей сидіти і редагування проходити в такому режимі, як ми робили щодо землі", - зазначив депутат.

Він підтвердив, що на його колег намагаються впливати, щоб вони не голосували в другому читанні "банківський" законопроєкт.

"Звичайно, намагаються впливати - і впливають. Це наша реальність. Це не тільки фракція "Слуга народу", це все фракції без винятку. Йде активний вплив - когось залякують, кого заплутують, кого намагаються купити. З цим треба жити, але я впевнений, що у нас є достатньо ресурсів, щоб подолати ці проблеми", - підкреслив Арахамія.

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