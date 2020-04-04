У всьому світі від COVID-19 померли 59 тисяч осіб, вилікувалися - 226 тисяч, кількість заражених - майже 1,1 млн

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У всьому світі від COVID-19 померли 59 131 осіб, вилікувалися - 225 942. Всього від початку спалаху коронавірусу підтвердили 1 097 909 випадків зараження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє центр Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

У США підтвердили 276,9 тис. випадків зараження. В Італії та Іспанії виявили по 120 тис. хворих. У Німеччині діагностували понад 91 тис. заражень, в Китаї - 82,5 тис., у Франції - 65,2 тис., в Ірані - 53,1 тис., у Великій Британії - 38,6 тис., в Туреччині - 20,9 тис.

Найбільше жертв зареєстрували в Італії - 14,6 тисяч. За нею йде Іспанія, там 11,1 тис.смертей. Крім того, у Франції - 6,5 тис. смертей, у Великій Британії - 3,6 тис., в Ірані - 3,3 тис.

Лідером за кількістю людей, які одужали, залишається Китай - 76 760 осіб. Також близько 30 тисяч вилікувалися в Іспанії, 24,5 тис. в Німеччині, майже 20 тис. в Італії. В Ірані подолали хворобу близько 18 тис., у Франції - 14,1 тис., в США - 9,7 тис.

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