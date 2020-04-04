Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку, стався серйозний конфлікт, - ексзаступник генпрокурора Трепак

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила Віктору Трепаку про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомив сам колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

"Саме через цю справу у мене стався серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедіктова виявила величезну зацікавленість до цієї справи і при першій же розмові про неї сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину".

За словами Трепака, він був вражений такою постановкою питання. "Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і достеменно не знаючи її обставин?" – додав колишній заступник.

Він відповів Венедіктовій, що підстав для оголошення підозри немає, а значить вона буде незаконною.

"Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією", – стверджує Трепак.

Після розмови із керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".

Після того генпрокурору направили рапорт із аргументацією щодо відсутністі підстав для повідомлення про підозру Стерненку.

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву про звільнення.

Також, 25 березня в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Венедіктової з мііністром МВС Арсеном Аваковим і головою Нацполіції Ігорем Клименком, на якій обговорювали стан досудового розслідування у справі Павла Шеремета.

Поруч зі справою Шеремета на нараді названо актуальною і резонансною справу активіста Стерненка, на якого було скоєно кілька замахів, і під час одного з яких загинув нападник.

Венедіктова заявила, що відставка Віктора Трепака - його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп Олександр Дубінський у Верховній Раді, коли розглядалося її призначення на посаду.