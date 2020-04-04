В Україні за добу зафіксовано 154 нові випадки COVID-19, всього - 1096, із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ

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В Україні за добу зафіксовано 154 нові випадки COVID-19, всього - 1096, із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 66 випадків;
▪️Волинська область — 17 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 9 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 28 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;
▪️Кіровоградська область — 19 випадків;
▪️м. Київ — 195 випадків;
▪️Київська область — 77 випадків;
▪️Львівська область — 14 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 8 випадків;
▪️Рівненська область — 31 випадок;
▪️Сумська область — 37 випадків;
▪️Тернопільська область — 135 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 8 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 206 випадків;
▪️Черкаська область — 61 випадок;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 Viktor Kulyk
Спасибо бубачке за короновирус!
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
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04.04.2020 10:14
+8 cloud2009 26ea8082
ему малоросню не жалко....
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
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04.04.2020 10:29
+7 Vadym Tsyrkalyuk
у нас тебе двери заварят а еду не привезут
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04.04.2020 10:38
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