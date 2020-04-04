Автомобілі дезінфікуватимуть на в'їзді до Сум, - мер Лисенко

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На в'їздах до Сум облаштовують дезінфекційні бар'єри.

Про це в зверненні до городян заявив міський голова Сум Олександр Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Уже декілька днів ми проводимо не тільки дезінфекцію житлового фонду та всіх закладів, які є у місті, але і його територію. Я думаю, те, що ми встановили на в’їздах до міста контрольно-пропускні пункти, те, що ми зараз готуємось облаштувати їх дезбар’єрами для того, щоб проводити обробку машин, які заїжджають у місто, - це правильно. А також сьогодні важливо обробляти територію лікарень, інфекційних лікарень, обробляти підходи до них, тротуари. Я вважаю, що, якщо ми не будемо проводити дезінфекційні заходи, то ми не зупинимо інфекцію", - заявив Лисенко.

За його словами, на виготовлення та утримання дезінфекційних бар’єрів для КПП депутати міської ради 3 квітня ухвалили виділення з бюджету Сумської міської ОТГ 1,5 млн грн. Ще понад 110 тисяч гривень виділено на електрообладнання та підключення КПП до енергомережі.

Поліцейські, медпрацівники, працівники обласного управління Держпродспоживслужби та нацгвардійці, котрі чергують на цих пунктах, першими обстежують транспорт та людей, які прибувають до обласного центру, та ведуть єдину базу даних щодо прибулих.

Як повідомлялося раніше, рішенням виконкому від 26 березня в Сумах на в'їздах в місто обладнані 7 контрольно-пропускних пунктів. 28 березня жителям міста заборонили виходити на вулицю без потреби.