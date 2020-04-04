Трамп запропонував американцям шити маски з підручних матеріалів: фабричні потрібні медикам

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Президент США Дональд Трамп підкреслив, що медичні маски потрібні насамперед працівникам сфери охорони здоров'я і закликав американців використовувати інші засоби захисту. Сам він носити маску не збирається.

Про це президент США сказав на пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Медичні маски варто поберегти для медичних працівників, які працюють з інфікованими пацієнтами... Центри з контролю і профілактиці захворювань США рекомендують добровільне використання немедичних масок. Це тимчасовий добровільний захід," - сказав Трамп.

За його словами, такі засоби захисту "можна придбати в Інтернеті або зробити вдома своїми руками з підручних матеріалів".

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Президент США зазначив, що сам не буде носити маску, адже це - добровільна умова, а не обов'язкова.

"Це просто рекомендація. Я почуваюся добре. Я просто не хочу цього робити. ... Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом "Резолют" (робочий стіл президента. - Ред.)і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем'єр-міністрів, диктаторів, королів, королев ... навіть не знаю, це не для мене", - додав Трамп.