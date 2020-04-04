МВФ очікує прийняття в цілому закону про банки і зміни до держбюджету-2020

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Міжнародний валютний фонд вітає ухвалення законопроєкту про банки і очікує його прийняття в цілому, а також прийняття поправок до держбюджету на 2020 рік.

Про це сказано в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків, і очікуємо його остаточного прийняття. Ми також розраховуємо на прийняття змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що виникли внаслідок COVID-19", - сказано в заяві.

Він закликав Україну продовжити роботу зі Світовим банком для створення ринку землі: "Вдночас час ми закликаємо владу продовжувати роботу з СБ для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентоспроможного ринку землі".

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є одним з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було прийняття закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.

Водночас в законопроєкт про банки нардепи вже подали 5 тис. поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.