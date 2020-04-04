Кількість повідомлень про підозру на COVID-19 за останню добу зросла майже вдвічі, - Ляшко

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За 2 квітня лікарям надійшло 636 повідомлень про підозру на зараження коронавірусом. Швидка допомога виїхала на 112 викликів через підозри на COVID-19 і госпіталізувала 90 осіб.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу. Це майже вдвічі більше, ніж за попередню добу", - сказав він.

За словами Ляшка, за минулу добу бригади екстреної медичної допомоги здійснили 9 158 виїздів. 112 з них було за підозрою на COVID-19, і 90 людей після таких виїздів госпіталізували.

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Крім цього, мобільні медичні бригади 386 разів виїжджали для забору зразків для дослідження біологічного матеріалу. За результатами цих виїздів відібрано 678 зразків для проведення в подальшому ПЛР-діагностики хворим і тим, хто був у контакті з хворими.