25 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 214 хворих, - Кличко

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У Києві станом на ранок 4 квітня 25 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, всього в столиці 214 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав мер міста Віталій Кличко.

"Друзі! На сьогодні в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей.



Це:

-15 жінок віком від 23-х до 65-ти років

-10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років.

Зокрема захворіли на коронавірус ще двоє медиків.



10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Я розумію, як складно витримувати обмежувальні заходи. Але доведеться потерпіти. Щоб уберегти себе і тих, хто поруч. Щоб вірус не охопив місто. Бережіть себе!" - підсумував Кличко.

Раніше МОЗ України повідомило, що станом на 10:00 суботи в Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, 28 людей померли від хвороби.

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